Saadet Partisi’nden HDP’nin ziyaretine ilişkin açıklama

HDP'nin görüşme talebini kabul eden Saadet Partisi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bu ziyareti milletimiz için kabul ettik" dedi.

Kandil'in sözcüsü HDP, gelecek seçimlerde ittifak için muhalif partilerle görüşmelerine başladı.

Ziyaretin ilk durağı ise Saadet Partisi oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bu kapsamda ziyaret etti.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın görüşmeye ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SAADET PARTİSİ BU GÖRÜŞMEYİ MİLLETİMİZ İÇİN YAPTI"

Milletimiz, son zamanlarda toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmanın sona erdirilmesine dair çaba ve adımlardan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda bütün toplumsal kesimler, STK'lar ve siyasi partilerden Türkiye'de bir uzlaşı ve hoşgörü iklimine dönük adımlar atmasını beklemektedir.

Saadet Partisi, milletin bu beklentisi kapsamında; milletimiz ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir.

Halkların Demokratik Partisi'nin bugün partimize yapmış olduğu ziyarette ülkemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı olarak konuşulmuştur. Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

HDP heyeti adına da kısa bir açıklama yapan Pervin Buldan da Türkiye’nin temel meselelerini konuştuklarını söyleyerek şu açıklamaları yaptı;

"Siyasi partiler arasındaki görüşmeler, müzakereler ve diyalog zeminleri Türkiye’nin geleceği açısından önemlidir. Biz bugün bunu başlattık ve bu başlattığımız süreçle birlikte demokratikleşme alanında muhalefet partilerinin ortak bir zeminde buluşabilmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Ümit ediyor ve diliyoruz ki demokratikleşme meselesinde ve Türkiye’nin yaşadığı bütün sorunlar konusunda muhalefet partileri bir yol kateder. Buraya geliş amacımız da budur”