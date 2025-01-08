Saadetin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında iş insanı Sadettin Saran ifade vermişti.

Başsavcılık, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin, "Yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda yasa dışı bahis olarak bilinen kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.