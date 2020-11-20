Saatler kaldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanması nedeniyle vatandaşlar sreüç hakkındaki detayları merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, hangi günler yasak, saat kaçta.. İşte tüm detaylar!

Haftasonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kaldı. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin sıkılaştırılması konusunda tedarik ve üretim zincirlerini aksatmayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu uygulanacak yasağın saat aralıkları konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmanın amaçlandığı bildirildi.

Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.,

Vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 arası dışarı çıkabileceklerdir.

CUMA AKŞAMI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması 20 Kasım 2020 saat 20.00'den itibaren geçerli olacaktır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

Çalışanlar SGK kaydı belgesi ibraz edenler çıkabilecek.