Saatler sonra yurda giren Gurbetçiler, Edirne sanayi esnafının yüzünü güldürüyor Tatil için yurda gelen gurbetçiler, kat ettikleri uzun yol süresince bozulan araçlarının tamir ve bakımı için Edirne sanayisini tercih ediyor.

İHA

Yaz sezonunun başlamasıyla, yurt dışında yaşayan gurbetçiler Türkiye'ye gelmeye başladı.

Tatillerini anavatanda geçirmek isteyenler, sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.

Edirne'ye giriş yapan vatandaşlar, uzun saatler sonucunda araçlarını bakıma sokuyor.

Zaman zaman arızaların yaşanmasıyla, kentteki sanayi esnafında işler artıyor. Bu durum ise esnafın yüzünü güldürüyor.

"3 bin kilometre kontağı kapatmadan devam ediyorlar"

Esnaf Serkan Tülü, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa’dan gelen gurbetçi arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Oradan çıkıyorlar, 3 bin kilometre kontağı kapatmadan devam ediyorlar. Buraya kadar geliyorlar, tabii ki sıkıntılar meydana geliyor. Şarj dinamosunun silindir kapağı, conta kesme ve balata gibi küçük arızaları yapıyoruz. Burada gerekli kontrolleri yaptıktan sonra yola çıkmalarını sağlıyoruz.

"Gurbetçi sezonu Edirne sanayisine ilaç gibi geliyor"

Sanayi esnaflarından İlker Göksen şöyle konuştu:

Gurbetçi sezonundan dolayı özellikle hafta sonu gurbetçi yoğunluğu meydana geliyor. Bu aracın sahibi Bulgaristan’da kaza yapmış, tamir etmeye çalışacağız. Bu yıl özellikle yerli halk tatile gittiği için gurbetçi sezonu başlıyor ve Edirne sanayisi için adeta ilaç gibi geliyor. Genelde uzun yoldan geldikleri için kasnak sıkıntısı, su pompalarının arızaları, karbüratör patlakları, klima arızaları gibi arızalarla geliyorlar. Yeni araçlar elektronik araçlar, bu araçları bilgisayara bağlanacak arıza tespitini yapabiliyoruz. Tamirleri bittikten sonra memleketlerine kadar gitmelerini sağlıyoruz.

"Genel durum çok yoğun"

Sanayi esnafından Hakan Albayrak, yurt dışından gurbetçilerin gelmesiyle işlerinin daha da arttığına dikkat çekerek, "Birçok gurbetçimiz yurt dışından araçları ile geldiği için araçlarında ister istemez değişik arızalar oluşmakta dolayısıyla sanayimize gelerek işlerinin en kısa sürede ve en iyi şekilde yapılarak yola devam etmelerini sağlıyoruz. Genel durum çok yoğun. Baskı-balata ve hararet uzun yolun verdiği sıkıntılar ortaya çıkıyor bunları gidermeye çalışıyoruz.” dedi.

"Yola bölüm bölüm çıksınlar"

Almanya’dan Türkiye’ye gelirken yolda kaza geçiren Atalay Yerlikaya yolda gelecek gurbetçilere yavaş ve dinlenerek gelmelerini tavsiyede bulundu.

Yerlikaya, "32 saatlik yolculuk sırasında yorgunluktan dolayı Bulgaristan’da kaza yaptım. Aracımın sol ön tekerleği patladı ve hava yastığının patlaması ile elimde ezilme oldu. Burada aracımın kısmi olarak tamiri yapılacak ve yola çıkacağız. Yola bölüm bölüm çıksınlar ve dinlenerek gelsinler." ifadelerini kullandı.

"Sanayide iyi insanlar ile karşılaştım"

Almanya’nın Köln kentinden gelen Hüseyin Arguç, geri dönüş yolunda aracının motorunun yanması sonucu aracını Edirne Kapıkule'ye bırakarak buradan gideceğini belirtti.

Arguç, “Dört haftalık tatilin sonrasında geri döner iken aracımız motoru yandı, sanayide iyi insanlar ile karşılaşmamdan dolayı aracımı alarak Kapıkule’ye bıraktılar. Ben ve ailem buradan havayolu ile tekrardan Almanya’ya dönüş yapacağız. Bol bol hava alsınlar ve dinlenerek acele etmeden yola devam etsinler.” şeklinde konuştu.