Ali Erbaş: Okuldan sonra çocukları camilerimize getirelim

Camilerde ibadetle birlikte ilim de yapıldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ebeveynlerin, çocuklarını camilere de getirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sabah Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Cemaatin camiyi hemen terk etmesinin ardından Erbaş, camilerin önemini anlattı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlamına ve amacına değinen Ali Erbaş, camilerin birer okul olduğunu hatırlattı.

"KALBİMİZDE EN ÇOK YERİ OLAN MEKANLAR CAMİLERİMİZDİR"

1-7 Ekim tarihlerinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlandığını anımsatan Erbaş, "Camiler şehirlerin kalbidir. Bizim de kalbimizde en çok yeri olan mekanlar camilerimizdir. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiği andan itibaren günümüze kadar müminlerin secde ettiği, birlikte ibadet ettiği ve kıyamete kadar da minarelerinden ezanların dinmeyeceği en mübarek mekanlar camilerimizdir." dedi.

Başkan Erbaş, kıldırdığı namazın ardından camilerin önemine dikkat çekti VİDEO

"İLİM OLMADAN İBADET OLMAZ"

Cami derslerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Camiler sadece namaz kılınan, ibadet edilen yer değil, aynı zamanda ilim, irfan, bilgi, hikmet, kısaca eğitim yuvaları olarak devam edecektir. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü ilim olmadan ibadet olmaz. Camilerimiz bilginin, ilmin, irfanın öğretildiği yerlerdir. Camilerimizin bu halini ihya etmek zorundayız." diye konuştu.

"CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARIN SESLERİYLE ŞENLENSİN"

Koronavirüs nedeni ile geçen yıl camilerde hiç yaz Kur'an kursları yapamadıklarını hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Hafta sonu camilerimiz yine çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor. Okul haricinde veya okullardan sonra ellerinden tutalım, camilerimize getirelim. Camilerimiz o güzel çocukların sesleriyle şenlensin. Gençlerimiz camilerimizi süslesin. Bunun arzusu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



