Şaban ayı ne zaman 2021? Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayı faziletleri

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı için araştırmalar sürüyor. Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayı ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aranıyor.

Müslümanların büyük bir heyecanla bekledikleri üç ayların ikinici olan Şaban ayı için bekleyiş sona erdi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), ''Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.’' buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olan Şaban ayında yapılacak ibadetler Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Şaban ayını ibadet ederek geçirmek isteyenler, Şaban ayı ne zaman 2021? Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Şaban ayı ne zaman 2021? Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte, Şaban ayı faziletleri ve ibadetleri..

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, Şaban ayı 14 Mart Pazar günü yani bugün başlıyor.

ŞABAN AYI FAZİLETLERİ NELERDİR?

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın ikincisi olan Şaban ayı, İslam alemi için mübarek aylar arasında yer almaktadır. Ramazan’ın başlangıcını müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili’ni de barındırmaktadır.

Müslümanların günahlarından beraat ettiği Berat gecesi ve Müslümanların kıblesinin Kabe olması Şaban ayında gerçekleştiği için bu ay çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olarak rivayet edildiği için mümkün olduğunca ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmektedir.

Bu mübarek ayda oruç tutmak, kaza ve nafile namazları kılmak, sadaka vermek, tövbe etmek ve bunları Allah’ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için yapmak en faziletli ibadetler arasında yer almaktadır.

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Şaban ayının önemini anlatmak için şu hadis-i şerifi buyurmuştur: ‘'Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller, Alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben oruçluyken amellerimin yükseltilmesini severim.’' Bu nedenle Müslüman vatandaşların bol bol nafile ibadetler yapmaları tavsiye edilmektedir. Şaban ayında yapılacak ibadetler şöyledir:

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salat ve selam getirmek

Günahların affedilmesi için tövbe istiğfar getirmek

Kaza namazları kılmak

Oruç tutmak

Haramdan kaçınmak

Kuran-ı Kerim okumak

Şaban ayı orucu

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Şaban ayında hiç bırakmadan oruç tuttuğu rivayet edilmektedir. Günahlardan arınmış, nefsi terbiye etmiş olarak Ramazan ayına girmek, Allah katında çok kıymetli olduğu için Recep ve özellikle Şaban ayında nafile ibadetlerin yapılması tavsiye edilmektedir. Alimler, nefsin terbiye olması için en kıymetli ibadetin oruç tutmak olduğunu belirtmektedir.

Şaban ayı tesbihi

Şaban Ayının İlk 10 Günü: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân. Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban Ayının İkinci 10 Günü: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân. Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban Ayının Son 10 Günü: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân. Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh.