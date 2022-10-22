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    Şaban Sevinç: Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç da İyi Parti’ye geçiyor

    Şaban Sevinç: Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç da İyi Parti’ye geçiyor

    Partiler arası milletvekili transferleri sürerken gazeteci Şaban Sevinç'ten çarpıcı bir iddia geldi. Sevinç'in iddialarına göre Bülent Arınç'ın milletvekili oğlu Mücahit Arınç İyi Parti'ye katılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 23:29
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 23:31
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    2023 yılında yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmışken partilerde hareketlilik sürüyor.

    İlk olarak Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'da milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye katılacak.

    Partiler arasında milletvekili transferi sürerken kulisleri hareketlendirecek yeni bir iddia geldi.

    Yeni bir iddia geldi

    tv100 kanalında yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına katılan gazeteci Şaban Sevinç yeni bir milletvekili transferi iddiasında bulundu.

    "Mücahit Arınç İyi Parti'ye katılıyor"

    Şaban Sevinç'in açıklamasına göre eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Arınç'ın oğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç İyi Parti'ye katılıyor.

    Şaban Sevinç kulis bilgilerine dayandırdığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bülent Arınç da muhalefete geçiyor"

    "Eşref Fakıbaba İYİ Parti’ye geçiyor yetmiyor AK Parti’nin 4 kurucusundan Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç da İYİ Parti’ye geçiyor. Abdüllatif Şener muhalefet, Abdullah Gül muhalefet, şimdi Bülent Arınç da muhalefete geçiyor."

    Şaban Sevinç: Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç da İyi Parti’ye geçiyor

    Şaban Sevinç: Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç da İyi Parti’ye geçiyor #1


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