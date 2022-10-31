Şaban Sevinç: Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir

Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, Aslı Baykal'dan sonra Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP üyeliğinden istifa etti.

Konuya ilişkin açıklama yapmayan Baykal, sadece Twitter hesabından üyelik iptali işleminin sonucunu ekran görüntüsü olarak paylaştı.

Aslı Baykal partiden istifa etti

Uzun süredir CHP Genel Merkezi ile arasının açık olduğu bilinen Baykal cephesiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Deniz Baykal döneminde Halk TV'nin Genel Müdürlüğünü yapan gazeteci Şaban Sevinç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Deniz Baykal da istifa edebilir"

Sevinç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Deniz Baykal'ın da partiden istifa edebileceğini söyledi.

Sevinç paylaşımında "Deniz bey de istifa edebilir" dedi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti