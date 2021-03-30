Şaban Sevinç ile Mehmet Bekaroğlu arasında Ramazan kavgası

Şaban Sevinç'in "Ramazan ertelenmeli" önerisini "Her şeyi bilmeyin arkadaş, bir susun yahu" diyerek paylaşan CHP'li Bekaroğlu, sert bir cevap aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç, Twitter'da birbirine girdi.

Tartışmanın nedeni ise, Şaban Sevinç'in geçtiğimiz yıl yaptığı Ramazan açıklaması oldu.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayına girilmeden önce Şaban Sevinç'in "Ramazan ayının ertelenmesini öneren hocalar ve ilahiyatçılar var. Çok da doğru olur." ifadelerini kullandığı görüntülerini paylaşan Mehmet Bekaroğlu, "Her şeyi bilmeyin arkadaş, bir susu yahu" dedi.

Şaban Sevinç ise bu sözlere çok sert ifadelerle cevap verdi.

"ATATÜRK'ÜMÜZE KEFERE KEMAL DİYEN CHP'Lİ MEHMET..."

Mehmet Bekaroğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e 'kefere' dediğini hatırlatan Şaban Sevinç, "Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüze kefere Kemal diyen yeni CHP’li Mehmet değil mi? Şimdi de trollüğe mi soyunmuş" dedi.

Şaban Sevinç'in Ramazan ertelensin sözleri yeniden gündemde VİDEO