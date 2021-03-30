Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli, evli mi? Şaban Sevinç biyografisi..

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, geçen sene yaptığı canlı yayında "Ramazan ertelenmeli" önerisi nedeniyle gündeme geldi. Peki, Şaban Sevinç kimdir?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Halk TV'nin eski Genel Müdürü gazeteci Şaban Sevinç ile eski Halk TV çalışanı Oya Lale Özan, geçen yıl Ramazan ayına girmeden hemen önce bir canlı yayın yapmıştı.

Mehmet Bekaroğlu bugün Twitter hesabı üzerinden Sevinç'in "Ramazan ayının ertelenmesini öneren hocalar ve ilahiyatçılar var. Çok da doğru olur." ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Twitter'da kısa sürede trend topic olan Şaban Sevinç, eleştiri yağmuruna tutuldu ve sosyal medya kullanıcıları, Şaban Sevinç için "CHP tipi Diyanet İşleri Başkanı" yakıştırmasında bulundu.

Peki, Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Şaban Sevinç'in biyografisi..

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun ilinin Bafra ilçesinde dünyaya gelen Şaban Sevinç, lise eğitimini 1981 yılında Bafra Lisesi'nde tamamlamıştır.

1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Sevinç, gazeteciliğe 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda başlamıştır.

1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçmiş ve 1990 yılında kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamlamıştır.

1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirilen Sevinç, 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmiştir.

2012 yılında Halk TV Genel Müdürlüğü görevine getirilen Şaban Sevinç, 2019 yılında bu görevinden istifa etmiştir.

1991 yılında Selma Sevinç ile evlenen Sevinç'in bu evililiğinden Melisa ve Devrim Can adında iki çocuğu vardır.