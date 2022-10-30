Şaban Sevinç'in 'Togg'un üretiminde iktidarın katkısı yok' sözleri üzerine, arazi tahsisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasını hatılatan Ferhat Murat, "Bunu söylemek insafsızlıktır" dedi.

Türkiye 60 yıllık hayaline kavuştu.

2019'da başlatılan yerli ve milli üretim otomobil Togg projesinde seri üretim fabrikası hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı fabrikada seri üretim başlarken tartışma programlarındaki en önemli başlık da bu oldu.

TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında da konu enine boyuna masaya yatırıldı.

"Togg iktidarın başarısı değil"

Programın konuklarından CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Togg'un iktidarın başarısı olmadığını ve devletin katkısı olmadığını söyledi.

Sevinç, "Togg iktidarın başarısı mıdır? Yani açıkçası o anlamıyla değildir. Cumhurbaşkanı ne yapmıştır? Bir yerli araba yapalım demiştir hatta kimileri katılmak istemedi. Teşvik ve motive etmek anlamında elbette..." ifadeleri ile gündemi yorumladı.

Şaban Sevinç: Togg iktidarın başarısı değil VİDEO

"Burada 'insaf' demek lazım"

Konuklardan bir diğeri siyasal iletişim uzmanı Ferhat Murat ise bu değerlendirmeye itiraz etti.

Sevinç'in insafsızlık yaptığını belirten Murat, "Şaban Bey az önce 'devletten hiçbir şey yok' dedi. Burada 'insaf' demek lazım. Ben diyorum ki arazisi... Arazisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri bir hara idi. Orada yapılan çalışmalarla uygun alanlardan biri olarak belirlendi.

"En kararlı duruşu Cumhurbaşkanı gösterdi"

Bu girişimde en kararlı duruşu gösteren lider kimdi? Sayın Cumnurbaşkanı'ydı. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ilk günden beri neredeyse fabrikada yatıp kalkıyor. Burada devletin bir şeyi yok demek biraz insafsızlık gibi olur." dedi.

Bunun üzerine devletin bütçeden harcama yapmamasını öne süren Sevinç'in 'Bütçe'den ne kadar para çıktı' sözlerine Murat, " Arazinin bedelini bir hesaplayın" şeklinde yanıt verdi.