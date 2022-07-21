Şaban Sevinç'ten Adem Metan'a samimi açıklamalar

Fetullahçı teröristlerin TSK'ya sızmasına ilişkin konuşan Şaban Sevinç, güvendiği Atatürkçü ve laik komutanların 'avanak' çıktığını söyledi.

Adem Metan'ın YouTube'da yaptığı Peki Sonra? programının bu haftaki konuğu gazeteci Şaban Sevinç oldu.

Halk TV'nin uzun süre genel müdürlüğünü yapan Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Erdoğan başarılı bir siyasetçi, 20 yıldır seçim kazanıyor"

Şaban Sevinç, "Benim gözümden Erdoğan, başarılı bir siyasetçi. 20 yıldır iktidarda ve 20 yıldır seçim kazanıyor. Bugün bile, hala birinci parti. Açık ara birinci parti. En yakın parti CHP diyorsun.

İyi, güçlü ve başarılı bir lider

Bakıyorsun anketlere; CHP 23-25.. AK Parti en kötü ankette en 30. Bütün bu tabloya karşın, Erdoğan'ın başında olduğu AK Parti'nin 5-6 puan önde olması bir defa müthiş bir siyasetçi olduğunu gösteriyor. İyi bir lider, güçlü bir lider, başarılı bir lider.." dedi.

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"Atatürkçü, laik diye bildiğimiz komutanların avanaklığı yüzünden.."

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yuvalanmasına ilişkin de konuşan Şaban Sevinç, FETÖ'nün TSK'da güçlenmesinin sadece AK Parti sayesinde olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bizim el üstünde tuttuğumuz komutanlar.. Atatürkçü, laik, Cumhuriyetçi diye bildiğimiz komutanların saflığı, avanaklığı yüzünden.. Onların da etkisi var.. Silahlı kuvvetlerde olağanüstü etkili hale gelmişlerdi. Ben diyordum ki, silahlı kuvvetlerde FETÖ'cü genarel olabilir mi diyordum. Atatürkçü komutanlar, FETÖ'cü mü barındırır diyordum. O güven içindeydim. 140 tane genarel çıktı. Yüzde 50'ye yakını FETÖ'cü. Nerede kardeşim bizim güvendiğimiz komutanlar. 140 tane FETÖ'cüyü nasıl general yaptınız. Güvendiğimiz komutanlarda bir avanaklık varmış.."

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