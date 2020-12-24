Şaban Yılmaz kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz hayatı ve kariyeri

HSK kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz'ın biyografisi merak ediliyor. Şaban Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, işte merak edilen bilgiler..

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, Halil Koç başkanlığında bu sabah bir araya geldi.

Toplantıda çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi.

İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Vatandaşlar, Şaban Yılmaz'a dair bilgileri araştırmaya başladı.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Şaban Yılmaz hakkında merak edilenler...

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şaban Yılmaz son olarak 24.12.2020 tarihli HSK kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

KARİYERİ

Şaban Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla

1998-2001 Yozgat-Çayıralan,

2001-2003 Ardahan-Çıldır,

2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005

Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat,

2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

2020- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı