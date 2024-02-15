Sabancı suikastı detayı! Çağlayan Adliyesi saldırısında 4 kişi hakkında yakalama kararı Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen terör saldırısının talimatını veren örgütün sözde merkez komite üyeleri firari 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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DHA

İstanbul'da geçtiğimiz hafta terör saldırısı girişimi oldu.

Ancak hain teröristler hedeflerine ulaşamadı.

Çağlayan Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına ateş açan 2 terörist, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirildi.

Saldırının talimatını veren 4 firari hakkında yakalama kararı

Ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında saldırının talimatını, örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiğini tespit etti.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Sabancı suikastı tetikçisi

Öte yandan Fahriye Erdal, 9 Ocak 1996’da Levent’teki 2 kişinin öldürüldüğü kamuoyunda Sabancı suikastı olarak bilinen saldırının da tetikçisi olarak biliniyor.

Görevlileri rehin almayı hedeflediler

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hakimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi.

Silahlı terör örgütü DHKP-C’nin elebaşları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri ifade edildi.

Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal’ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.

Ne olmuştu?

Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

96 şüpheliden 48'inin tutuklanırken, diğer 48' şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54 olduğunu açıkladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)