Çiğdem Sabancı'ya eşi Faruk Bilen'den 75 milyonluk boşanma davası Sabancı Ailesi'nin damadı Faruk Bilen, Çiğdem Sabancı ile olan 27 yıllık evliliğine nokta koyuyor. Öyle ki daha önce nafaka ve alacak davası da açan Bilen, Çiğdem Sabancı’ya 75 milyon TL'lik karşı boşanma davası açtı.

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancılar, boşanma davasıyla sarsıldı.

Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı, üniversite eğitimi sırasında tanışıp evlilik kararı almıştı.

27 yıl önce dünyaevine giren çiftin iki de kız çocuğu dünyaya geldi.

Ancak yıllarca süren evlilik Çiğdem Sabancı'nın, Faruk Bilen'e boşanma davası açmasıyla çatırdadı.

Çiğdem Sabancı'nın bu hamlesine ise Faruk Bilen cephesinden yanıt gecikmedi.

Ağır mağduriyet yaşadığını söyledi

Faruk Bilen, Çiğdem Sabancı'nın kişisel eşyalarını vermeden kendisini evden kovduğunu, ağır mağduriyet yaşadığını ve yoksunluklara sürüklendiğini iddia ederek 250 bin liralık nafaka davası açtı.

Faruk Bilen, nafaka davasının ardından yeniden mahkemeye başvurdu ve kayınpederi Erol Sabancı’nın 27 yıl önce düğün hediyesi olarak kendisine taktığı 250 bin doların iadesini de istedi.

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

75 milyon TL'lik karşı boşanma davası açtı

Faruk Bilen, nafaka ve alacak davalarının ardından bu defa eşi Çiğdem Sabancı’ya 75 milyon TL'lik karşı boşanma davası açtı.

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; müvekkilinin evlilik birliğinin muhafazası konusunda bir eş olarak üzerine düşen tüm görevi eksiksiz yerine getirdiğini dava dilekçesinde belirten Faruk Bilen’in avukatı Handan Bakbak, “Müvekkil, eşi Çiğdem Sabancı tarafından maddi-manevi ağır mağduriyete uğramış, aşağılamalara maruz kalmıştır. Sabancı ailesinin 27 yıllık damadı olarak hiçbir şahsi birikim yapmamış, evlilik içi edinilmiş hiçbir malvarlığı da bulunmamaktadır. Müvekkil için aylık 250 bin lira nafaka ile 75 milyon tazminatın Çiğdem Sabancı’dan tahsilini talep ediyoruz.” dedi.