Sabih Kanadoğlu: Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olması mümkün değil

Sabih Kanadoğlu: Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını ve referandumun da gündemde olmadığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil." dedi.

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile sık sık gündeme gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, benzer bir iddiayla tekrar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikiden fazla seçilemeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan Sabih Kanadoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir rejim olmadığını dile getirdi.

"ANAYASA, ERKEN SEÇİM KARARI ALMAZSA ADAY OLAMAZ DİYOR"

TBMM'de erken seçime gidilmediği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının Anayasa'ya aykırı olacağını ifade eden Sabih Kanadoğlu, Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil." dedi.

"ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL, ANAYASA ÖYLE DİYOR"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a konuşan Kanadoğlu, TBMM’nin de erken seçim kararı almadan Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının önünü açacak anayasa değişikliği yapmasının da bu süreçte mümkün görünmediğini belirterek, "Referanduma gitmeden değişiklik yapmaları için 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. Referanduma gitmek içinde 360 milletvekili gerekiyor. Olmayacak işler yani. Şu sırada zaten yapılabilecek bir iş değil bu." açıklamasında bulundu

Sabih Kanadoğlu, “Bu durumda TBMM tarafından erken seçim kararı alınmadıkça Erdoğan’ın bu aşamada üçüncü kez aday olması mümkün değil mi diyorsunuz?" sorusuna da “Anayasa öyle diyor." diye cevap verdi.