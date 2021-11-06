Yaşanan sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler, 11.40 itibarıyla normale döndü.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açıyor.

Sis nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SORUN YAŞANMIYOR

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

“İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız.”

Sabiha Gökçen Havalimanı, iniş ve kalkışlara kapatıldı VİDEO



"12 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ"

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir." denildi.

"GÜN BOYU GECİKMELER BEKLENMEKTEDİR"

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Saatlerin ilerlemesiyle hava koşullarının iyileşmesinin akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11.40 itibariyle seferleri normalde döndü.

Diğer meydanlara yönlendirilen uçakların ise kademeli olarak havalanıp yeniden Sabiha Gökçen’e gelmesi bekleniyor.

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