Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açıldı.

Son 20 yıllık ulaşım ağı atılımında İstanbul'a bir eser daha kazandırıldı.

İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistem ulaştırıldı.

Pendik -Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete girdi

Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açılan yeni hat 4 istasyondan oluşurken 7,4 kilometre uzunluğunda.

Kadıköy- Sabiha Gökçen 50 dakika

Hat, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşıyor.

Bu yeni hat ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem 270 km üzerine çıkıyor. Devam eden projelerin tamamlanması ile ise bu uzunluk 366 km’yi geçecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı metroya kavuştu ViDEO

Yolcu seçen taksicilere kötü haber

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro hattının ulaşmasıyla birlikte havalimanı taksicilerinin de saltanatı yıkılmış oldu.

Havalimanında turistlere öncelik veren taksiciler, kısa mesafe yolcu almak istemiyordu. Kurdukları düzen doğrultusunda, havalimanına yabancı taksici de giremiyordu. Bu sebeple ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanıyordu.

İki havaalanı birbirine bağlanacak

Ayrıca projelerin sona ermesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile Avrupa yakasındaki İstanbul Havalimanı arasında da bağlantı kurulmuş olacak.