Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü rekor kırdı

Hafta sonu gerçekleşen uçuşlarda, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 216 bin 883 yolcu sayısına ulaşarak 2021'in rekoru kırıldı.

Türkiye 9 günlük bayram tatilini geride bıraktı.

Özellikler büyükşehirlerden tatil yörelerine ve memleketlerine gidenler tatilin son iki gününde geri dönüşe geçti.

Kara yollarında yaşanan yoğunluğun yanında havaalanlarında da deyim yerindeyse izdiham yaşandı.

2 GÜNDE REKOR

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 24-25 Temmuz'da yolcu ve uçuş rekoru kırdı.

Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.

Hafta sonu toplamda 216 bin 883 yolcuyla, pandemi dönemi ve 2021 yılının en yüksek günlük yolcu istatistiğine ulaşıldı.

Havalimanından uçuş sayısı olarak ise 24 Temmuz'da 667 sefer icra edilirken,

25 Temmuz'da 690 sefer gerçekleştirildi.