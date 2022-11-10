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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 dakikalık saygı duruşu

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anma gerçekleştirildi. 1 dakikalık sessizliğin hakim olduğu havalimanında yabancı turistlerin saygı duruşu dikkat çekti.
    • 10.11.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 16:31
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 dakikalık saygı duruşu

    Yurt genelinden 10 Kasım manzaraları gelmeye devam ediyor.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve minnetle anılıyor.

    Duygu dolu kareler

    Şehir trafiğinde, Dolmabahçe'de, Anıtkabir'de ve okullarda saat 9'u 5 geçe karelerinde duygu dolu anlar yaşandı.

    Bir saygı duruşu da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geldi.

    Havalimanında hayat durdu

    Havalimanında da saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

    Valiz ve üst kontrolünden geçecek binlerce yolcu ve çalışan, saygı duruşuna geçti.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 dakikalık saygı duruşu VİDEO

    Yabancı yolcular da saygı duruşuna geçti

    1 dakika boyunca sessizliğin oluştuğu anlarda yabancı yolcular dikkat çekti. O anlar havaalanındaki bir kişi tarafından kaydedildi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda 1 dakikalık saygı duruşu #1


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