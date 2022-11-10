Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anma gerçekleştirildi. 1 dakikalık sessizliğin hakim olduğu havalimanında yabancı turistlerin saygı duruşu dikkat çekti.

Yurt genelinden 10 Kasım manzaraları gelmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve minnetle anılıyor.

Duygu dolu kareler

Şehir trafiğinde, Dolmabahçe'de, Anıtkabir'de ve okullarda saat 9'u 5 geçe karelerinde duygu dolu anlar yaşandı.

Bir saygı duruşu da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geldi.

Havalimanında hayat durdu

Havalimanında da saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

Valiz ve üst kontrolünden geçecek binlerce yolcu ve çalışan, saygı duruşuna geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 dakikalık saygı duruşu VİDEO

Yabancı yolcular da saygı duruşuna geçti

1 dakika boyunca sessizliğin oluştuğu anlarda yabancı yolcular dikkat çekti. O anlar havaalanındaki bir kişi tarafından kaydedildi.