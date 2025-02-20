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DHA

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün itibarıyla İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentte sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Bu sabah saatlerinde yeniden etkisini gösteren kar yağışı hava trafiğini de etkiledi.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALIYOR

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar, havada tur atmak zorunda kalıyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞ İPTALLERİ

Öte yandan havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihinde önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i, 21 Şubat için yapılmış olan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 22 Şubat günü ise uçuşların yüzde 30 oranında iptal edildiğini duyurmuştu.

HAVALİMANINDAN AÇIKLAMA

Yine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle pist ve taksi yollarında karlı-buzlu saha temizleme operasyonu başlatılmıştır. Emniyetli hava trafik akışının sağlanması amacıyla uçuş operasyonları geçici olarak durdurulmuş olup, saha temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hava trafiği yeniden başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.