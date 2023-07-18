Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi çilesi Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıyan taksiciler, başka müşteri alamadan gidiyor. Bu da metrelerce kuyruk oluşmasına neden oluyor. Saatlerce taksi bekleyen yolcular, bu duruma tepki gösteriyor.

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ensonhaber.com

Dünyanın en kalabalık bir o kadar da önemli şehirlerin biri İstanbul…

Her güzelliğin bir bedeli olduğu gibi Megakent'in de bitmeyen kusurları var.

Bazen metrobüs arıza verir, bazen de İETT otobüsü yolda kalır.

Ama hiçbiri taksi çilesi gibi olmaz.

İstanbul'a yakışmayan görüntüler

Ancak bu kez sorun ne yakın mesafeye gitmeyen şoför ne de müşteri beğenmeyen taksici…

Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntü, tarihi şehre hiç yakıştırılmadı.

Video, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kayda alındı.

Yüzlerce kişi, saatlerce taksi bekledi ancak metrelerce kuyruk oluştu.

Yeni müşteri alamadan gidiyorlar

Sinirlerin gerildiği anlar da yaşandı.

Zamanında gideceği yere varamayanlar, tepkilerini dile getirdi.

Sorunun kaynağı olarak havalimanına yolcu getiren taksicilerin, yeni müşteri alamadan yoluna gitmesi olarak gösterildi.

Başka taksiye binmek yasak...

Kombine Yolcu Taşımaları Yönetmeliği’nin 3 ve 4’üncü maddelerine göre yolcuların, havalimanı taksisi dışında başka bir taksiye binmesi yasak…

Durum böyle olunca da turizm sezonunun tam ortasında böyle bir kaos yaşanıyor.

Bu sıkıntıya çözüm bulunması için Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışma yapması isteniyor.