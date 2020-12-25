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    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretli korona testi tartışması

    Londra’dan İstanbul’a uçuş gerçekleştiren yolculara 250 TL koronavirüs testi için ödeme yapılması bildirilirken, ödeme yapmak istemeyen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 11:24
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 11:32
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    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretli korona testi tartışması

    Londra Stansted-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunun ardından saatler süren PCR testinde, yolcular stresli dakikalar yaşadı.

    İstanbul’dan bağlantı uçuşu olan yolcular, test yaptırmak için yetkililerin belirlediği bir noktada uzun kuyruklar oluşturdu.

    TEST ÜCRETİNE TEPKİ

    Bekletilen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıkarken, test yaptırmanın zorunlu ve test fiyatlarının 250 TL olması yolcuları daha da sinirlendirdi.

    Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı yolcular, yetkililerin böyle bir uygulamayı ücretli yapmasına tepki gösterdi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretli korona testi tartışması ViDEO

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretli korona testi tartışması #1

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretli korona testi tartışması #2

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretli korona testi tartışması #3

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