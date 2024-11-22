Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın bazı uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da sıcaklıkların düşüşü ile birlikte soğuk hava etkisini gösteriyor.
Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den, yarın gerçekleştirilecek uçuşlara yönelik açıklama geldi.
BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK
Yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmının gerçekleştirilemeyeceğini bildiren Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir.
Ayrıca açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış