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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın bazı uçuşlar iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın bazı uçuşlar iptal edilecek Yetkililerden yapılan açıklamada yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmının gerçekleştirilemeyeceği bildirilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.