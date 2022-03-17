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    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptali açıklaması

    Meteoroloji uyarısıyla beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart tarihlerinde bazı uçuşların iptal olacağı bildirildi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 16:16
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptali açıklaması

    İstanbul için kar yağışının tekrar geri döneceği meteoroloji tarafından bildirilmişti.

    Bu kapsamda önlem alan Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

    18 MART'TA YÜZDE 10, 19 MART'TA YÜZDE 20 ORANINDA UÇUŞ İPTALİ

    Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı ndan uçuş iptali açıklaması #1

     

     


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