Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat: Uçuşların azaltılması kararı alındı

AA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı alındı.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

HAVA DURUMU NEDENİYLE BAZI UÇUŞ AZALTILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kritik bir uyarı yaptı.

5 Şubat itibarıyla Megakent'i etkisi altına alacak olan kış, arka arkaya soğuk ve karlı hava dalgalarıyla kendini gösterecek.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, önümüzdeki 40 gün boyunca İstanbul'un sert kış koşullarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.