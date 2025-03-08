Sabiha Gökçen'de kontrol kulesi 8 Mart için aydınlatıldı

AA

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Bu kapsamda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

KULE MOR RENKLE IŞIKLANDIRILDI

Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde 91 metre yüksekliğindeki kule mor renkle ışıklandırıldı.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNE İLERLEMESİNE KATKI SUNAN TÜM KADINLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Başta HEAŞ ile güçlenen, HEAŞ'a güç veren kadın çalışanlarımız olmak üzere Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.