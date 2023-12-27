Sabiha Gökçen'deki tünel eleştirilere konu olmuştu! Üzerinden dünyaya uçuşlar yapılıyor Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti için inşa edilen tünel "açık hava tüneli" şeklindeki paylaşımlarla gündem olmuştu. Eleştirilen tünellerin üzerine yapılan 2. pist, uluslararası hava taşımacılığına hizmet vermeye başladı.

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İHA

Türkiye ulaşım çalışmalarıyla çağ atlamaya devam ediyor...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist, 25 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

İkinci pistin açılmasıyla birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki hava trafik kapasitesi 2 katına çıkacak.

Sosyal medyada yalan yanlış eleştiriler

Sosyal medyada bir süre üzeri boş olan tünel resimleri gündem olmuş ve konunun aslını bilmeyen pek çok kişi tarafından olumsuz eleştiriler yapılmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pist için yapılan tünellerin üstü artık dolu.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Tiyatro sanatcısı Levent Üzümcü de yayınladığı videoda, "Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş." demişti.

Yapılan paylaşım sonrası Üzümcü'nün videoda söylediği sözler, vatandaşlar tarafından tepki çekmişti.

Yolun zarar görmemesi adına tünel inşa edildi

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bulunduğu pist alanının uzatılması için inşaat yapıldığı, yapılan alanda TEM otobanı ile D-100 karayolunu birbirine bağlayan Kuzey-Güney bağlantı yolu olduğu ve çift gidiş gelişli yol olması nedeniyle yolun da zarar görmemesi için tünelin inşa edildiği görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hava trafik kapasitesinin artırılması çerçevesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan 2. pistin, altında bulunan otoyola zarar vermemesi adına yapılan tünellerde ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Uluslararası hava taşımacılığı için büyük önem arz eden 2. pist üzerinde ise çok sayıda uçağın kalkış yaptığı görüldü.

"Bilgiye dayalı olmadan eleştiri yapıldığını görmüş olduk"

Havalimanına yakın konumda yaşayan vatandaşlardan Bayram Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Ben doğuma büyüme Pendikliyim. Burası daha önce bir tarlaydı. Önce havaalanı yapıldı sonrasında tüneller inşa edildi. Havaalanının pisti uzatılınca Sabiha Gökçen Havaalanı, dünya standartlarında bir havaalanı oldu. Ancak tünellerle ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Boş alana tünel yapılıyor gibi paylaşımlarda bulunuldu. Üzerine dağ olmadan bir tünel yapıldığı söylendi. Ama şu an olayın böyle olmadığını görüyoruz. Bilgiye dayalı olmadan eleştiri yapıldığını görmüş olduk. Yapan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz, vatana ve millete hayırlı olsun. Burası çok büyük bir havalimanı oldu, buranın yerlileri bunu biliyor. Yapılan ikinci pist hizmet vermeye başladı. Dünyanın birçok yerinde böyle uygulamalar olduğunu görebiliriz. Ve şu anda yapılan bu ikinci pistin uluslararası taşımacılıkta ülkemizi önemli bir noktaya getirdi.

Yeni pist inişler için kullanılacak

İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’nın ardından yolcu trafiğinde üçüncü sırada bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yeni pist, inişler için kullanılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni piste ilişkin önemli bilgiler verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın altyapı ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üstyapı tesislerini çağın en son teknolojisiyle yenilediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, 91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yaklaşık 1 yıldır tüm hava trafik sistemleriyle 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet verdiğini anlattı.

"En geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir"

Uraloğlu, açıklamalarında şunları kaydetmişti:

İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)