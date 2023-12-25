Türkiye son 20 yılda hemen her alanda köklü, devrim niteliğinde adımlar attı.
Bunların başında da ulaşım geliyor.
Kara, deniz, raylı sistem, hava...
Ulaşımın ve lojistiğin her alanında art arda mega projeler yükseldi.
Bugün de yıllar önce yapılan, İstanbul'un Anadolu Yakası'nı dünyaya bağlayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın tamamlanan 2. pisti hizmete girdi.
Sabiha Gökçen'i yıl sonunda 37, birkaç yıl içerisinde de 40 milyon yolcu hedefine ulaştıracak yeni pistin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden dolaşımda
Türkiye için stratejik öneme sahip bu adımdan sonra ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır unutulmayan görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.
Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak "Uçak bile inmiyor dediği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak." sözleriyle geçmişteki bu olaya tepki gösterdi.
"Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer"
Kariyerini hükümetin her eserine bir kulp takarak kötülemeye adayan CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış