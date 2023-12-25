Sabiha Gökçen'in 2. pisti açıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde Sabiha Gökçen Havaalanı'nın kapasitesini artıracak olan 2. pistinin açılışı yapılarak hizmete alınırken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaklaşık 20 yıl önce söylediği "Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" sözleri yeniden dolaşıma girdi.

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ensonhaber.com

Türkiye son 20 yılda hemen her alanda köklü, devrim niteliğinde adımlar attı.

Bunların başında da ulaşım geliyor.

Kara, deniz, raylı sistem, hava...

Ulaşımın ve lojistiğin her alanında art arda mega projeler yükseldi.

Bugün de yıllar önce yapılan, İstanbul'un Anadolu Yakası'nı dünyaya bağlayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın tamamlanan 2. pisti hizmete girdi.

Sabiha Gökçen'i yıl sonunda 37, birkaç yıl içerisinde de 40 milyon yolcu hedefine ulaştıracak yeni pistin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden dolaşımda

Türkiye için stratejik öneme sahip bu adımdan sonra ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır unutulmayan görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak "Uçak bile inmiyor dediği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak." sözleriyle geçmişteki bu olaya tepki gösterdi.

"Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer"

Kariyerini hükümetin her eserine bir kulp takarak kötülemeye adayan CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: