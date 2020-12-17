Sabri Balaman'dan Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama

Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu'nun 'Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri' açıklamasını yaptığı Derin Kutu programının moderatörü Sabri Balaman, bu açıklamaları tasvip etmediklerini söyledi.

Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelere yönelik açıklamaları birçok tartışmaya sebep oldu.

Salı günü, Sabri Balaman moderatörlüğünde Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu programında Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelere yönelik 'fuhuş yuvası' açılamalarında bulunmuştu.

Z kuşağını 'hedonist' olmakla suçlayarak, "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullanan Sofuoğlu, yayın esnasında da moderatör Sabri Balaman ve konukların tepkisini çekmişti.

"HOCAM YAPMAYIN, AĞIR OLUYOR"

Olay anında konuğa, "Hocam yapmayın, biraz ağır oluyor." ifadelerini kullanan moderatör Sabri Balaman, Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Tasvip etmedikleri bu söylem ve davranıştan dolayı şahsı ve kanalı adına kamuoyundan özür dilediklerini dile getiren Sabri Balaman'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere Akit TV'deki Derin Kutu programının moderatörlüğünü yapmaktayım.

15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Derin Kutu programında Sakarya Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla nahoş bir durum yaşanmıştır.

Yayın esnasında Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler noktasında yaptığı 'Üniversiteler fuhuş yuvasıdır' açıklamaları gündem dışı bir konuşma üzerine gerçekleşmiştir.

"TEPKİMİZİ GÖSTERDİK"

İlk saniyelerde durumu bir diğer konuğumuz Hüsamettin Aslan ile anlayamasak da, şahsım ve kamuoyu adına tabiri yanlış bulduğum için bunun ağır bir ifade olduğunu belirterek tepkimi gösterdim/gösterdik.

"ŞAHSIM VE KANALIM ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Tüm üniversite öğrencilerini zan altında bırakan bu açıklama, tasvip etmediğimiz bir açıklama; bu üslup da, tasvip etmediğimiz bir üslupdur.

Şahsım ve kanalım adına kamuoyundan, bu tarz bir açıklamaya mahal verdiğimiz için özür diliyorum.

Arz ederim."

Ebubekir Sofuoğlu: Üniversiteler fuhuş evlerine dönüştü ViDEO