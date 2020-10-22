Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan'ın sözleri gündem oldu

Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Kanal D'nin iddialı dizisi Sadakatsiz, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolü paylaştığı dizide eşini aldatan Volkan'ın ''Ben ikisini de seviyorum, insan aynı anda iki kadını neden sevemesin'' sözleri sosyal medyada tepki çekti.

"İKİ KADINI AYNI ANDA SEVİYORUM"

Volkan kendisini Derin'le ayrılması gerektiği konusunda uyaran arkadaşı Derya'ya "Asya'yı çok seviyorum. Onsuz bir hayat hayal bile edemiyorum. Ama Derin'i de çok seviyorum. Onun yanında kendimi canlı hissediyorum. İkisini de aynı anda seviyorum. İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. İkisini aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden. İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?" dedi.

Sadakatsiz dizisi ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Volkan'ın büyük ihaneti, Asya'nın yaptıkları hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Cansu Dere'nin de oyunculuğuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI