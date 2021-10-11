SADAT'ın Harp Okulları mülakatı yaptığı iddiası, MSB tarafından yalanlandı

Askeri öğrenci seçiminde her yıl 32 mülakat komisyonu kurulduğunu ve bu komisyonlarda 200 kişinin görev yaptığını açıklayan MSB, SADAT'ın Harp Okulları mülakatını 3 yıl yapmadığını duyurdu.

Kimi yayın organlarında Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) askeri öğrenci mülakatı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Gündeme gelen iddialarda, SADAT'ın, 3 yıl boyunca MSB bünyesinde eğitim alacak öğrencileri seçtiği yer aldı.

Bakanlık, durumun gerçeği yansıtmadığına dair açıklamalarda bulundu.

ORTALAMA 200 KİŞİ GÖREV ALIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savuma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na (MYO) askeri öğrenci seçim süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kurulduğu ve bu komisyonlarda yedeklerle birlikte ortalama 200 kişinin görev yaptığı bildirildi.

"EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLARA KOMİSYONDA GÖREV VERİLDİ"

Her komisyonun biri başkan olmak üzere beş üyeden oluştuğu belirtilerek, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak emekli subaylar ve astsubaylar ile diğer kamu personeline askeri öğrenci alım komisyonlarında görev verilmiştir. Her komisyonda en fazla bir emekli personele görev verilmiştir." denildi.

SADAT KURUCUSU OLDUĞU İDDİA EDİLEN ONAT'A 2 SEÇİMDE GÖREV VERİLDİ

2018'den itibaren askeri öğrenci seçim komisyonlarında görev alan emekli personel ve diğer kurumlar personeli sayısının düzenli olarak azaltıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılan askeri öğrenci seçimlerinde emekli personele görev verilmesi uygulamasına son verilmiştir. Haberde adı geçen ve SADAT Kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat'a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir.

SON ÜÇ YILDIR GÖREV ALMADI

2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmemiştir. Askeri öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesi'ni yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Kanun ve yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."