Sadece İnsan Derneği 11 ülkede iftar sofrası kuracak Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2024 Ramazan ayı için başlattığı proje kapsamında 11 ülkede iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahipleri ile bir araya gelecek.

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ensonhaber.com

Ramazan ayında yardımsever dernekler, yine gönülleri ısıtacak...

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, bu yıl ‘Ramazan Berekettir’ sloganı ile çalışmalarına devam edecek.

Bu kapsamda 11 ülkede, yüz binden fazla ihtiyaç sahibi ile iftar sofrası paylaşmayı hedefliyor.

Öte yandan gıda kumanyaları da dağıtacak.

Dünyanın dört bir yanında sofralar kurulacak

Dernek geçtiğimiz yıl, Ramazan ayında birçok ülkede iftar ve gıda dağıtım programları düzenlemiş, 40 binden fazla kişiye ulaşmıştı.

Ayrıca deprem bölgesinde 5 binden fazla depremzede vatandaşımızla beraber iftar programları düzenleyen dernek, bu yıl dünyanın dört bir yanında 'Ramazan Berekettir' sloganı ile iftar sofraları kuracak.

İftar bedeli 130 TL

Ramazan Berekettir sloganı ile başlattıkları kampanya kapsamında dernek bir iftar bedelini 130 TL olarak belirlerken, bir gıda kumanyası bedelini 900 TL olarak belirledi.

Diğer yandan bayramda bayramlık dağıtımı da gerçekleştirecek olan dernek, bir bayramlık bedelini de 850 TL olarak belirledi.

Çalışma yapılacak ülkeler

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2024 Ramazan ayında, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kenya, Uganda, Irak, Ukrayna, Endonezya, Filipinler, Azerbaycan, Çad ve Filistin’de yüz binlerce ihtiyaç sahibine iftar sofraları kuracak ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirecek.

Diğer yandan Türkiye’de başta deprem bölgesi olmak üzere birçok şehirde de iftar programları düzenlenecek.

Zekat ve fitre bağışı

Ramazan ayı fitre ve zekatlarını derneğe bağışlamak isteyen bağışçılar, bagis.sadeceinsan.org.tr üzerinden bağışlarını yapabilirler.

Detaylı bilgi için

Telefon ile detaylı bilgi almak ve bağış yapmak isteyen bağışçılar ise 0216 651 73 39 numarası ile derneğe ulaşabilirler.