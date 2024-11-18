Sadece teğmenler değil: Sıralı komutanlara da ihraç talebi

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

"MESELE METİN DEĞİL, EMRE UYULMAMASI"

MSB'den yapılan açıklamada "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." ifadeleri kullanılmıştı.

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Alay komutan vekili, bölük ve tabur komutanı hakkında ihraç talebi

Gelen son dakika bilgisine göre; Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde, korsan yemin edip kılıç çeken teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı 'ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberinde heyetin alandan ayrıldıktan sonra dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin kılıçları çektirerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okudu.

Teğmenler törende "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz" sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini canlandırmaya çalıştı.

ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.