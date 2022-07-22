İmam Hatip Liseleri'nin sayılarındaki artıştan şikayet eden Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak köklü bir reform yapılmasını istedi.

Daha çok kadınlarla ilişkileri ile magazin haberlerine konu olan iş adamı Sadettin Saran, bu kez tamamen farklı bir çıkışla gündemde.

Instagram hesabından bir video paylaşan Saran, videoda Türkiye'nin eğitim sistemini eleştirdi.

İmam Hatip Liseleri'nin sayısının sürekli arttığından şikayet eden Saran, ailelerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapan iş adamı, eğitimde köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğunu savundu.

"İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor"

Saran şu ifadeleri kullandı:

"İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor.

Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor.

Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var.

Sadettin Saran: İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor VİDEO



"A'dan Z'ye reform yapılsın"



O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın.

İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz. Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder."