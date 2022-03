Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte serveti ve kariyeri

Süper Lig yayın haklarının ciddi bir bölümünü satın almasıyla gündeme gelen iş insanı Sadettin Saran kimdir merak konusu oldu. Peki Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sadettin Saran'ın Türk futboluna ve spor yayıncılığına ilgisi, Süper Lig yayın ihalesi ile yeniden gündemde.

2022-23 ve devamındaki sezonlar için TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarınının devri için düzenlenen ihalede Saran Group, 5 paket için ilgili sözleşmelerin imzalandığını ve TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

Sadettin Saran'ın Süper Lig yayın haklarını alıp almayacağı spor severler tarafından merakla beklenirken, Sadettin Saran hakkındaki bilgiler de araştırılıyor.

Sadettin Saran kimdir sorusu arama motorlarına hız kazanırken, kariyeri ve servetine dair detaylar, vatandaşların gündeminde.

Saran Medya olarak ülkemizde faaliyet gösteren Sadettin Saran'ın şirketi ,ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor içeriğinin %60'ından fazlasının yayın haklarına sahip durumda.

Peki son günlerde adını sıkça duyduğumuz Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında? Sadettin Saran nereli? Sadettin Saran ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte biyografisi...

SADETTİN SARAN KİMDİR?

1964 yılı Amerika'da doğumlu olan Steven Sadettin Saran, aslen Kırıkkale'li olmakla birlikte Türkiye'ye 2 yaşındayken geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Saran, daha sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştı.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

İlk evliliğini Aycan Ateş ile yaptı. Çiftin bu evlilikten 'Lâl' adında bir kız çocuğu bulunuyor. 2012-2017 yılları arasında diş doktoru Emek Külür ile evli kaldı.

Spora ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen Saran, Fenerbahçe yönetiminde Başkan Aziz Yıldırım'ın döneminde görev aldı.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak Christoph Daum'un takımın başına getirilmesi kararına karşı olması nedeniyle istifa etti.

SARAN MEDYA

1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulan Saran Holding, başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir.

Saran Medya adı altında, S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus + kanallarında her gün spor müsabakaları yer alıyor. Futboldan basketbola, motor sporlarından ddövüş sporlarına kadar her saat spor yayını yapan bu kanallara ilgi oldukça yüksek.

İngiltere Premier Ligi, Türkiye dahil 15 ülkede milyonlarca izleyiciye Saran Medya ile ulaşmaktadır.

Sadettin Saran’ın net servetine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır.