Şadi Yazıcı anlattı! Tuzla'ya kazandırılan sağlık yatırımları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe genelinde yapılan sağlık yatırımlarını tek tek anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yazıcı, "Tuzla'ya tam 550 eser kazandırdık" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme gelen bir isim...

Başkan Şadi Yazıcı'nın yaptığı başarılı hamleler, ilçe belediyesi olarak farkını ortaya koyuyor.

Başkan Şadi Yazıcı'nın uygulamaya aldığı birçok yenilik, bu anlamda belediyenin hem hizmet kalitesini hem de vatandaşlarla ilişkisini de artırıyor.

Tuzla'nın sağlık yatırımları

Kendisi de doktor olan Başkan Şadi Yazıcı dönemi boyunca Tuzlaya kazandırılan sağlık yatırımlarını tek tek anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yazıcı, projelerden vatandaşların duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tuzla’ya tam 550 yatırım kazandırdık"

Yazıcı, "Tuzla’ya tam 550 yatırım, eser kazandırdık. Ber birinde gönlümüz var her birinde milletimizi desteği ve duası var" ifadelerini kullandı.

İşte o yatırımlar

Sağlık yatırımlarını anlatan Yazıcı şu hizmetleri sıraladı:

- 400 yataklı Tuzla Devlet Hastanesi

- Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Aydınlı Aile Sağlığı Merkezi

- 16 farklı noktada Aile Sağlığı Merkezi

- 6 farklı noktada 112 Acil Sağlık İstasyonu

- Evde sağlık hizmeti

- Tuzla Belediyesi Kronik Hasta Danışma Merkezi

- Tuzla Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi