Şadi Yazıcı ihale iddialarına yanıt verdi! Yeni bir ihale söz konus değildir CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde eski başkan Şadi Yazıcı ihale iddialarına yanıt verdi. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Yazıcı, "Yeni başkan uygun görmezse iptal edebilir" ifadelerini kullandı.

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Tuzla'da uzun süredir başarıyla görevini yürüten Dr. Şadi Yazıcı, başkanlık koltuğunu CHP'li Eren Ali Bingöl'e teslim etti.

Mazbata töreninin olacağı gün ise ihale iddiaları gündeme gelmişti.

O iddialara ise eski Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Yazıcı, iddiaları yalanladı.

Yazıcı açıklamasında 2023 yılında yapılan ihalelerin seçim sonrası yapılmış gibi aktarıldığını söyledi.

Yeni gelen başkanın uygun görmezse ihaleleri iptal edebileceğini söyleyen Yazıcı, "Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır" ifadelerini kullandı.

"Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir"

Eski Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı açıklamalarında şunları söyledi:

"Sosyal medya ve bir takım haber kanallarında Tuzla Belediyesi’nin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştığımız ve usule aykırı işlemler yaptığımız yolunda gerçeklerle ilgisi olmayan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ü tebrik ediyorum. Mazbatasını alan ve görevi devralan sayın başkana başarılar diliyorum.

Türkiye’de seçim sürecini siyasi partiler birlikte yürütmektedirler. Her bir siyasi parti seçmeninin kullandığı her bir oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlüdür. 31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz Tuzla’daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir.

"Uygun görülmezse iptal edilebilir"

Paylaşımlarda bahse konu edilen iki hususta kamuoyunu bilgilendirmek isterim:

1. Giderayak ihale yapıyorlar iddiası. Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir.

"Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır"

2. Tuzla Belediyesi’ne ait bir alanı elden çıkardığımız iddiası. 75.000 metrekare bir alanı giderayak elden çıkardığımız iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu alan Tuzla Belediye Encümeni’nin 577 noluKararıyla 19 Eylül 20223 tarihinde Tuzla Belediyesi’nin şirketi olan TUZYAP’a satışı gerçekleştirilen, TUZYAP’ın gelir getirici bir iş olarak projelendirdiği, yapım işlerini büyük oranda tamamladığı, satışlarını gerçekleştirdiği bir alandır. TUZYAP, alanla ilgili Tuzla Belediyesi’ne yapması gereken ödemeleri yapmıştır.Tuzla’nın yeni belediye başkanı Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri zaten görecektir. Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır.

Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır. Tuzla Belediyesi’ni, şahsımı, seçim sistemimizi zan altında bırakan paylaşım sahiplerini yasal haklarım saklı kalmak üzere akla, izana, insafa davet ediyorum."