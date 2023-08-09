Şadi Yazıcı iş makinesinin başına geçti: Marmados Sitesi kentsel dönüşümünü başlattı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Marmados Sitesi kentsel dönüşümünün başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. İş makinesinin başına geçen Yazıcı, bina yıkımını gerçekleştirirken bir de video paylaştı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Marmados Sitesi'nde uzun süredir kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması için Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından girişimler yapılıyordu.

Birkaç yıldır Marmados Sitesi sakinleriyle bir araya gelip istişareler gerçekleştiren Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Marmados Sitesi kentsel dönüşümü başladı"

Yazıcı paylaşımında, "Uzun toplantılar, mülk sahipleriyle tam mutabakat ekip arkadaşlarımızla titiz bir çalışma ve mutlu son. Marmados Sitesi kentsel dönüşümü başladı." ifadelerini kullandı.

Operatör oldu, kentsel dönüşüme start verdi

Şadi Yazıcı videolu paylaşımında, iş makinesinin başına geçip, kentsel dönüşüme start verdiği anları da paylaştı. Yazıcı, profesyonel bir operatör gibi kullandığı iş makinesiyle binaların yıkımını gerçekleştirdi.

