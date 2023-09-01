Şadi Yazıcı, temel bilimlerin önemini anlattı Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı Şadi Yazıcı, katıldığı programda, önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Temel bilimler olmadan dünyada ve gelecekte bağımsızlıktan bahsetmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Her yıl düzenlenen 'Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi'nin 39'uncusu dün Muğla’da düzenlendi.

Toplamda 514 bilim insanı ve öğrencinin katıldığı kongreye Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

Aynı zamanda, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan yazıcı, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"Temel bilimleri kesinlikle öne çıkartmak zorundayız"

Kongrede ana gündem, 'temel bilimlerin önemi' oldu.

Yazıcı da, konuya şu sözlerle başladı.

"Ne olursa olsun geleceğe dair iyi şeyler düşünüyorsak, bilim yapmak zorundayız, bilimle birlikte olmalıyız. Bilimi ve temel bilimleri kesinlikle öne çıkartmak zorunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum."

"Ne doktorlarımız ne de mühendislerimiz bir şeyi başaramaz"

Şadi Yazıcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye’de temel bilim olmayınca sanayicinin de işi ve problemi olduğunu düşünüyoruz. Fizik evrenin nasıl işlediğini belki araştıran bilim dalıdır ama bununla beraber, temel bilimlerin bütün hepsiyle aslında hayatın a b c’si olduğunu diyebiliriz.



Bu dünyada temel bilimler ve teknoloji üreten, kullanan, satan ve dünyada hakimiyet kuran tüm devletlere baktığımızda, hakimiyetlerini bu sayede sağlıyorlar. Biz de ne istiyorsak temel bilimlere önem verip gerekli çalışmaları yapmak zorundayız.



Temel bilimleri ihmal ettiğimizde, o kadar kötü sonuçlar olabilir ki… Böylesine sonuçları yaşamamak için temel bilimleri gündemimizin merkezine oturtmalıyız. Hayatımda hep bunu yapmaya çalıştım. Temel bilimin ürünü olmadan ne doktorlarımızın ne de mühendislerimizin bir şeyi başarmak mümkün değildir.

"Temel bilimler olmadan bağımsızlıktan bahsedemeyiz"

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı olarak amaçlarını da anlatan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: