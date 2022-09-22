Tuzla halkının 39 aydır deniz hattı beklemesine karşın bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı 7 yeni deniz hattı arasında Tuzla'nın yer almaması, Şadi Yazıcı'nın tepkisini çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Eylül ayı toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İstanbul'a yapılacak 7 yeni deniz hattı teklifi de tartışıldı. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Açılan yeni 7 hattın güzergahı “Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş” olarak açıklandı.

İmamoğlu'nun Tuzla'ya verdiği sözü hatırlattı

Bunun üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingi hatırlattı.

İmamoğlu'nun "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım." sözlerini tekrar gündeme getiren Şadi Yazıcı, duruma tepki gösterdi.

Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na deniz hattı tepkisi VİDEO



"Tuzla halkı 39 aydır bekliyor"

İstanbul’a 7 yeni deniz hattı teklifinde Tuzla’nın olmaması üzerine açıklama yapan Başkan Yazıcı, “İBB’nin 'bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor.” ifadelerini kullandı.

'İsmail Abi' karakteriyle tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu’nun paralel deniz ulaşımı vaadi ile ilgili daha önce “Öyle çıkıp otobüsün üstünden ‘Yalancı Pehlivanlar’ gibi vatandaşa yalan söylendi. Bu bir gün size hatırlatılır. Vatandaş hatırlatır ve sorar. Nerede bu hatlar? Nerede bu deniz otobüsleri?” ifadelerini kullanan Başkan Yazıcı, bu sefer ünlü televizyon dizisi Leyla ile Mecnun’un ikonik karakteri İsmail Abi’yi kullanarak Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İsmail abi ne kadardır bekliyor bilmiyoruz ama; Biz 'paralel deniz ulaşımı olmaz' dediğimiz halde İBB’nin 'bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor." ifadelerini kullandı.