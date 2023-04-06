Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na: İstanbul'a gel Seçim çalışmasını bahane edip her gün farklı bir ile giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a dönmesi için çağrı yapıldı.

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Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, seçimi kazanmak için yarışacak.

Adaylar seçime az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin birçok yerine giden adaylar seçmenleriyle görüşüyor.

Kılıçdaroğlu'nu geçti

İstanbul halkının hizmet etmesi için seçtiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok gezi yapıyor.

Her gün farklı bir ilde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu için artık sosyal medyada lakaplar yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turist Ömer' benzetmesi ise zirvede yer alıyor.

Başkandan çağrı

Seyahatlerinde eşi Dilek İmamoğlu'nu da yanında ayırmayan Ekrem İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından "Come to İstanbul" yazan başkanın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Burdur'dan Hatay'a geçen Ekrem İmamoğlu ise çağrıya sessiz kaldı.