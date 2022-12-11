Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını rakamlarla çürüttü. İBB Tuzla'ya sadece 149 konut yaptı ancak Şadi Yazıcı ilçeye 18 bin 300 konut kazandırdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı hedef aldı.

Göreve geldiğinden bu yana engellendiklerini savunan İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla'da da konut yapımında engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun iddialarını rakamları ortaya koyarak tek tek çürüttü.

Başkan Yazıcı, İBB'nin Tuzla'ya sadece 149 konut yaptığını ancak kendilerinin ilçeye 18 bin 300 konut kazandırdıklarını söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı şöyle konuştu:

“Sayın başkan, törende yaptığı konuşmada şahsımı bahis konusu yapmış. Aslı astarı olmayan birtakım iddialarla yine, fütursuz bir karalamaya imza atmış.

Bizim projeyi engellemek istediğimizi, bize rağmen projeyi bitirdiklerini ifade etmiş. Yüzümüzün kızarması, hatta morarması gerektiğini söylemiş. Nasıl bir hayal dünyası var, bilemiyorum.

Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap VİDEO



"Şadi Yazıcı sendromu"

Ancak, bizim projeyi engellemek istediğimiz iddiası, Aslı astarı olmayan bir yalan, bir iftiradır. Herhalde, başkandaki, Şadi Yazıcı sendromu, unutkanlığa da sebep oluyor.

10 Aralık Cumartesi günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nda gelişen Şadi Yazıcı ve Tuzla Sendromuna maalesef bir kez daha şahit olduk.

Sayın Başkan, KİPTAŞ tarafından yapımı tamamlanan 149 konutun teslim töreni için Tuzla’daydı. Öncelikle KİPTAŞ’tan satın aldıkları dairelerine kavuşan 149 kişiye hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Evlerinde güle güle otursunlar.

"Yine fütursuz bir karalamaya imza atmış"

Sayın başkan, törende yaptığı konuşmada şahsımı bahis konusu yapmış. Aslı astarı olmayan bir takım iddialarla yine, fütursuz bir karalamaya imza atmış. Bizim projeyi engellemek istediğimizi, bize rağmen projeyi bitirdiklerini ifade etmiş. Yüzümüzün kızarması, hatta morarması gerektiğini söylemiş.

Nasıl bir hayal dünyası var, bilemiyorum. Ancak, bizim projeyi engellemek istediğimiz iddiası, Aslı astarı olmayan bir yalan, bir iftiradır. Herhalde, başkandaki, Şadi Yazıcı sendromu, unutkanlığa da sebep oluyor.





"Yasal haklarımızdan vazgeçtik proje bu sayede bitti"

31 Mayıs 2021 Tarihinde temel atma törenine katılmış, iyi dileklerimi sunmuş, sağlıklı bir proje işleyişi için uyarılarımı da yapmıştım. O toplantıda, son derece medeni bir şekilde uyarılarımı dikkate alacaklarını kendisi söylemişti.

Proje alanı yeşil alan olduğu, yasal yükseklik kriterlerine uymadığı, Tuzla Belediyesi’nden proje onayı alınmadığı halde, yasal haklarımızdan feragat ederek, bunların hiç birini gündeme bile getirmedik. Proje bittiyse, bu sayede bitti.

"Yüzü kızarması gereken birisi varsa..."



Yüzü kızarması gereken birisi varsa, bize teşekkür etmesi gerekirken, iftira atan Sayın İmamoğlu’dur. Ancak yaşadığımız, şahit olduğumuz kadarıyla başkanın yüzünün kızarma ihtimali yok. Bahsin bu kısmını bir tarafa bırakıyorum. Traji komik tarafını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

"Gerçek şudur"

Sayın Başkan, KİPTAŞ’ın yap sat sistemiyle yaptığı konutları Belediyenin başarısı, kaynakların bereketi, tasarrufun gücü olarak anlatıyor. Gerçeği çarpıtıyor. Yine ilizyon yapmaya çalışıyor.

Gerçek şudur: İstanbul’daki kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, mimari ve yapısal regülasyon için kurulan KİPTAŞ, dönemlerinde, yap satçı bir inşaat firmasına dönüşmüştür.

"İzmit'e 143 konut, Tuzla'ya 149 konut yaptı"

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yap – Sat modeliyle 143 konut yapan KİPTAŞ, Tuzla’da bundan sadece 6 tane fazla konut yapabilmiştir. İstanbul’un pek çok ilçesi İzmit kadar bile değer bulmamıştır. Pek çok ilçemizde, İzmit’e yaptığını bile yapamamıştır.

Sayın başkan, bunun neyiyle övünüyor, anlamak mümkün değil. İstanbul’un yapı stoğunu dönüştürmesi beklenen bir güç olan KİPTAŞ, Sayın İmamoğlu’nun inşaat firması ayarına gerilemiştir. Hangi alemde yaşıyorsa yaşasın, KİPTAŞ’ın bu gerilemesi, tarifsiz bir başarısızlıktır.

"Başkan'ın kendi dönemiyle kıyaslayacağı tek dönem Nurettin Sözen dönemidir"

Sık sık kendi dönemini geçmiş 25 yılla kıyasladığımızı söylüyor, Tuzla’da, kendi hayalinde kurduğu bu kıyas iddiasını bir kez daha tekrarlamış. Öyle bir kıyas ne yaptık, ne yapıyoruz. Sayın başkanın görev yaptığı bu dönemin kıyaslanacağı tek dönem Nurettin Sözen döneminin İstanbul’udur. O kadar bile başarılı değildir.

"Onlar 149 konut yaptı, biz 18 bin 300 konut yaptık"

4 yılda Tuzla’ya 149 konut yapan sayın başkana, Tuzla’ya TOKİ, büyükşehir ve Tuzla belediyesi eliyle kazandırdığımız konut projelerini hatırlatmak istiyorum. Büyükşehir eliyle: 3 bin 300, TOKİ ve Emlak Konut eliyle: 12 bin 316,Tuzla Belediyesi eliyle: 2 bin 692 yani 18 bin 308 konuttan bahsediyoruz. Hep 20 yılla kıyaslamaya çalışıyorsanız, 4 bin 500 konut yapmalısınız.

Akıl var izan var. 149 konutla, 18 bin 308 konutu nasıl kıyaslayabiliriz ki? Bu kıyası yaptığımıza inanan varsa, gerçekten orantısız bir zekâsı olması gerekir.

"İBB'nin büyüklüğüne gücüne yakışır işler yapın"

Başkan bir tasarruftan, bir bereketten bahsediyor, bu bereket ve tasarrufun kime karşı ve kim için olduğunu bilmiyorum, Ne İstanbul’a ne Tuzla’ya olmadığından ise eminim. Başkan bir başarıdan bahsediyor.

Bir başarı değil başarı pazarlaması var. Maalesef başkan, 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon konsolide bütçesi kendi ifadesiyle 318 milyar 848 milyon olan bir kurumun parasını alarak yaptığı 149 konutu bir başarı olarak pazarlamaktan çekinmiyor.

"Tik tak tik tak sandık kurulacak"

Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum, Sayılı gün çabuk geçiyor. Ve sizin sayılı gününüz çok az kaldı. Tik tak, tik tak, sandık kurulacak. Hiç olmazsa kalan sürede İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyüklüğüne, gücüne, bütçesine yakışır işler yapın. Hayal dünyanızda kurduğunuz bir kavga nedeniyle bize kılıç sallayıp, kendinizi boş yere yormayın, üzmeyin.”