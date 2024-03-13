Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt Ekrem İmamoğlu'nun, "Tuzla Belediye Başkanı, bizim temel atmamızı sabote etmeye kalktı" iddiasına yanıt veren Şadi Yazıcı, "Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki? Maalesef kendisi yarım kalmış İBB işlerini bile tamamlamamıştır" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere 17 günden kısa bir süre kaldı.

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Habertürk canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.

"Tuzla Belediye Başkanı, bizim temel atmamızı sabote etmeye kalktı" diyen İmamoğlu, "Tuzla Belediye Başkanı'nı millet seçmiştir, saygı duyuyorum. Son 5 yılını Ekrem İmamoğlu'yla mücadele ederek bir yere gelebilir miyim diyerek heba etmiştir. Mecliste çoğunluğumuz var, İBB'nin ilçede kültür merkezi var. Oy çokluğuyla vermemek için direndik. Böyle 100'e yakın yer var" şeklinde konuştu.

Şadi Yazıcı'dan yanıt geldi

15 yıldır ilçede yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yazıcı, "CHP'nin İBB adayı KİPTAŞ eliyle Tuzla'da yapılan yap-sat konutların yapımını engellemeye çalıştığımızı söylemiş! Soru şu; birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki? Öte yandan 5 yıl boyunca İBB'yi Tuzla'ya hizmete davet ettiğim doğrudur" ifadelerini kullandı.