Şadi Yazıcı'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar: 100. yılımıza yakışır bir duruş sergiledik Büyük Filistin Mitingi'nde Ensonhaber mikrofonlarına konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının tüm dünyaya ulaşacağını belirtirken, "Türkiye olarak 100. yılımıza yakışır bir duruş sergiledik" dedi.

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İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye destek için Atatürk Havalimanı’nda geniş katılımlı bir miting gerçekleşti.

Atatürk Havalimanı’ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı.

Mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip konuşmasınında dünyaya Filistin için çağrıda bulundu.

1,5 milyon kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında mitinge 1,5 milyon İstanbullunun katıldığını söyledi.

Büyük bir katılımın gerçekleştiği mitingi ulusal ve uluslararası basında yakından takip etti.

İlker Koç, Ensonhaber adına Büyük Filistin Mitingi'ni takip etti ve mitinge katılan siyasi isimlere mikrofon uzattı.

Şadi Yazıcı'dan Ensonhaber'e açıklamalar

Canlı yayına konuk olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mitingin önemi izleyecilerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajlar verdiğini söyleyen Yazıcı, "Bu miting Türkiye Cumhuriyeti’nin tavrını anlatan çok önemli bir etkinlik oldu" dedi.

"Cumhurbaşkanımız dünyaya çok net mesajlar verdi"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açıklamalarında şunları kaydetti:

Burdan insanlık adına, ayaklar altına alınan tüm insanlığa Filistinli kardeşlerimiz adına sesleniyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız dünyaya çok net mesajlar verdi. İnşallah bu mesajlar yerini bulduğunda gerek İsrail, gerekse de onu destekleyen ülkeler adımlarına daha dikkat ederler. Bu miting Türkiye Cumhuriyeti’nin tavrını anlatan çok önemli bir etkinlik oldu.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında çok onurlu bir duruş sergiledik"

Biz mağdur olan, katliama uğrayan halkların ve ırkların her zaman sığındığı bir toprak olduk. Türkiye cumhuriyeti gerek Orta Doğu olsun gerek Filistin’de Arakan’da her zaman tavrını koymuş ve mazlumların yanında yer almıştır. Halkımızın büyük çoğunluğu, STK’lar ve tüm kuruluşlar biz Filistin’in yanındayız diyor bunu çok net görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında çok onurlu bir duruş sergiledik.

"Mazide görmüş olduğumuz o zirveyi hep birlikte yakalayacağız"

Yarın kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili de konuşan Başkan Yazıcı şunları kaydetti: