Şadi Yazıcı'dan İBB'nin ağaç katliamına sert tepki

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Beşiktaş'taki 112 ağacı kesmesine neden sessiz kalındığını sorguladı.

Beşiktaş Çırağan Caddesinde, bölgenin simgesi haline gelen 'Ağaçlı yol' İBB tarafından katledilmişti.

Kansere yakalandığı iddia edilen 112 çınar ağacı hakkında açıklama yapan uzmanlar, ağaçları yok etmenin bu süreçte uygulanacak son karar olduğunu söyledi.

Uzmanlar tarafından erken teşhis ve koruma yöntemlerinin var olduğunu savunulurken, 150 yıllık ağaçların kesilmesine gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bu bağlamda bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi.

"İSTANBUL'UN AĞAÇLI YOLUNU ÇIPLAK BIRAKTINIZ"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yazıcı, "Mesele ağaç değil! Hiçbir zaman da ağaç olmadı. Ağaç kesiliyor diye Gezi’de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe’de kesilen ağaçlara neden sessiz? Talimat mı gelmedi? Asırlık çınarları keserek İstanbul’un “Ağaçlı yolunu” çıplak bıraktınız." ifadelerini kullandı.