Şadi Yazıcı'dan öğrenciye başkanlık öğüdü: Her zaman vaatlerinin arkasında dur "Sınıf başkanı seçilirsem belediye başkanını sınıfa getireceğim" diyen öğrenci vaadini yerine getirdi ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı sınıf arkadaşlarıyla buluşturdu. Yazıcı ile öğrenci arasındaki diyalog dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bölgesi için yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme geliyor.

Başkan Şadi Yazıcı bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır’ın katılımıyla Piri Reis Ortaokulu ziyaret edildi.

Belediye Başkanını sınıfa getireceğime söz verdim

Okul bahçesinde Başkan Yazıcı’yı karşılayan çocuklar Şadi Abi, Şadi Amca, Hocam, Başkanım, Başkan Abi diyerek sevgi yumağı oluşturdular.

Çocuklardan birisi "Başkanım benim arkadaşlarıma bir vadim var, beni başkan seçerseniz Belediye Başkanını sınıfa getireceğime söz verdim” dedi.

"Vaatlerinin arkasında duran bir başkan her zaman iyidir"

Bunun üzerine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ile beraber sınıfa giden Başkan Yazıcı, vaadini yerine getiren öğrenciyi tebrik ederek, “Vaatlerinin arkasında duran bir başkan her zaman iyidir” dedi.

"Sırtları yere gelmez"

Kaymakam Güney ise “Belediye Başkanını vaat etmişsin, yanına kaymakam da geldi. Vaatlerini yerine getiren bir belediye başkanı ile vaatlerini yerine getiren bir sınıf başkanı bir araya geldi. Sırtları yere gelmez” dedi.