Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir'deki 3 yıllık yatırımlarını hatırlatan Şadi Yazıcı, İBB'nin 28 aydır Tuzla'ya tek bir katkı bile sunmadığını söyledi.

İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Tuzla'ya hiçbir katkı sunmamasına sitem etti.

İBB Yönetimi'nin her fırsatta engellendiğini öne sürmesini eleştiren Şadi Yazıcı, engellerin hizmet etmeye bahane olmayacağına vurgu yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'deki başkanlığı sürecinde yaptığı hizmetlere değinen Şadi Yazıcı, mevcut yönetimin 28 aydır Tuzla'ya hizmet götürmediğini belirtti.

"ERDOĞAN KENDİ ÇABASIYLA KURTARDI Kİ ÜLKENİN BAŞINA GETİRDİ MİLLET"

Halkın hizmet beklediğine dikkat çeken Şadi Yazıcı, "Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlığını kaç yıl yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? 3 yıl yaptı ya. 3 yılda merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi.

Merkezi hükümet E-5 hattını istedi vermediler, merkezi hükümetten şunu istedi vermediler, parasını vermediler, yapmadılar, etmediler ama bu milleti çöpten, çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayret ve çabasıyla kurtardı ki ülkenin başına getirdi millet." ifadelerini kullandı.

Şadi Yazıcı'nın isyanı: İBB'nin Tuzla'ya yaptığı bir hizmet yok VİDEO



"AS-SAN DA BAĞIŞ OLARAK ASFALT YAPIYOR"

Şadi Yazıcı, 28 aydır Tuzla'ya yapılan hizmetleri sorduğunda elle tutulur bir işle karşılaşamadığını belirterek, "Bu iş lkolay değil öyle, lafla peynir gemisi yürümüyor. 3 yılda yaptı bunları. 28 ay olmuş hala 'Tuzla'da bir şey yaptınız mı?' diyorum. Çıktınız, 4 kişi çıktı bir tane 'Tuzla'da Büyükşehir'in yaptığı bir şeyi bana söyler misiniz?' dedim.

Okullara, okul bahçesine asfalt yapmış. Şu anda gidin As-San'a söyleyin, okullara o da zaten asfaltı bağışla yapıyor. Ayıptır yahu arkadaşlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarını bir Tweet ile hatırlatan Yazıcı, "Recep Tayyip Erdoğan sadece 3 yıl İBB Başkanlığı yaptı.

Haliç'i kurtardı. Çöp dağlarını temizledi. İstanbul'a suyu getirdi. İSKİ'yi kalkındırdı. Sosyal belediyeciliği getirdi. Çamur ve çukurdan İstanbul'u kurtardı." ifadelerini kullandı.