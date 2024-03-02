Şadi Yazıcı’nın yeni dönemde hayali: Hayat standardı daha yüksek bir Tuzla İstanbul'un Tuzla ilçesinin Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçenin vizyon projelerini anlatırken bu güne kadar yapılanlarla şehrin ihtiyacı olan tüm kentsel yapının oluşturulduğunu, önümüzdeki dönemde olanakların artırılarak genişletilmesinin planlandığını anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlık yaparken aday olan belediye başkanları da projelerini katıldıkları yayınlardan paylaşmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin seçimlerde ayrı bir önemi var.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'la birlikte omuz omuza çalışan isimlerden birisi de Tuzla ilçesinin mevcut Belediye Başkanı ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde tekrar aday gösterilen Şadi Yazıcı oldu.

Yazıcı CNN Türk'te katıldığı programda Samet Güner'in sorularını yanıtlayarak, Tuzla’nın dünü ve yarını, belediyecilik anlayışını ve vizyon projelerini anlattı.

"550 projeyi hayata geçirdik"

Yerel seçim hazırlıklarının bittiğini ve çalışmalara başladıklarını belirten Yazıcı şu bilgileri aktardı:

'Yaptıklarımız yapacaklarımınız teminatıdır' diyerek yola çıktık. 550 projede yapmış olduğumuz çalışmalarda aslında üç ayaklı bir oluşum düşündük. kurumsal manada, toplumsal manada, kentsel manada tüm çalışmalarımızın 550 proje ile süsledik. Bugüne kadar yaptıklarımızla iddialıyız. Kurumsal manada belediyecilik altyapısı güçlendirirken, aynı zamanda kentin ihtiyacı olan marina, bilim merkezi, kamu binası da dahil olmak üzere aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi de yaptık. Kültür merkezleri le birlikte şehrin tüm ihtiyaclarını giderek kentsel merkezi oluşturduk. Yolları, kaldırımları bunların yanındaki alt yapıları saymıyoruz bile. Bunların yanı sıra yeşil alanları, sportif alanları, oluşturduk. toplumsal çalışmalarla da bu işi süsledik. Toplumun tamamını kucaklayan projeleri ortaya koyduk.

"Şimdi yapılan işlerin sayısı artacak ve geliştirilecek"

550 proje ile kentin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi artık bunların sayılarının artırmayı, geliştirmesini amaçlıyoruz. 17 sosyal tesis yapmışsak, bunu artırmayı mesela 'Tuzla kahvecisi' gibi bir marka ile vatandaşlara çok ucuza ama kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

"Türkiye'nin en fonksiyonel parkı"

Şelale parkta ile ilgili kendisine soru yöneltilmesi üzerine Yazıcı, şu yanıtı verdi:

Marina çok fonksiyonel bir yapıya sahip. İçinde 50 metrelik tüneli olan ve kanatinası en iyi olan akvaryum var. Şelale parkta da bir kent parkını ortaya koymak istedik. Park, İstanbul'un tek karting pistine sahip. Yüzde 20 indirim sağlayan bir tesis var. Havuzlarımız ve bilim teknoloji merkezi TEKMER var. 'Artı bir kafalar' doum sendurumlular için. Park, Eko teknolojik bir parktır. Güneş panelleriyle kendi enerjisini kendisi karşılıyor. Sadece Tuzlalıların değil, dışarıdan da gelinen bir tesis oldu.

"Marina 20 milyon ziyaretçi alıyor"

Bir İstiklal'de yürürsünüz, iki Bağdat Caddesi'nde yürürsünüz. Üç Tuzla Marina'da yürürsünüz. Yürünebilir gerçekten düz ayak bir yapıya sahip. Marina, aslında Tuzla'nın kendisine yetebilmesi için düşündüğümüz ihtiyaçlardan birisiydi. Tuzla'nın ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz?' diye düşündük. Marina, konaklama ile birlikte Tuzla'nın kendisini ve hatta dışarıdan turist alıyor. Hatta 500 binden fazla yabancı turistin de geldiği bir nokta oldu. 20 milyondan fazla ziyaretçi alıyor. Merkezle arasını nostalji treniyle bağladık. Köfte ve balık yemeğe Türkiye'nin her yerinden geliyorlar.

Yılda 125 bin kişiye evde sağlık hizmeti

Yazıcı, halka dokundukları konularda devlet hastanesi ile birlikte evde sağlık hizmeti verdiklerini, her yıl 125 bin kişiye hizmet verildiğini, ihtiyacı olanlara gerekli sağlık malzemeleriyle, transportlarıyla birlikte destek verildiğini ve bu rakamının İstanbul'un yüzde 17'sine takamül ettiğini bildirdi.

Çölyak hastalıklarının ihtiyaçlarının da karşılanmaya başlandığını belirten Yazıcı, birinci basamak hizmetinin 20 sağlık merkezi ile yürütüldüğünü, bunun da Tuzla Belediyesi'nin imkanlarıyla yapıldığını bildirdi.

"3 bin çok ihtiyacı olan ailenin her şeyini gideriyoruz"

Yazıcı, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere verilen hizmeti anlatmaya şu sözlerle devam etti.

İkinci basamak ve üçüncü basamak olan sağlık hizmetlerinin devlet hastanelerde yapma konusunda da çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu arada da hasta transportu sağlamak konusunda hastalara yardımcı oluyoruz. Böbrek diyalizi olanlar, fizyoterapiste ya da kemoterapiye ihtiyacı olan hastalarımıza da yardım ediyoruz. Ama biz 3 bin çok ihtiyacı olan ailenin her şeyini gideriyoruz.

"Her gün 2 bin çocuğa yemek"

Gönül elleri organizasyonunda engelli vatandaşlara, engelli çocuklara yönelik engelli koordinasyon merkezi var. Eğitim komisyonuyla çocukların defter, kalem ihtiyaçları dahil tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan ve okullarda bazen yeme-içme ihtiyaçları olan fakir-fukara çocuklarımızı her okulda belirliyoruz. Her gün 2 bina yakın yemek veriyoruz. Gönüllü hanımefendiler aracılığı ile aş evinden yardımcı oluyoruz.

"Üniversite öğrencilerine burs veriyoruz"

Eğitim yardımı ile birlikte Tuzla'da oturanlara her örgün eğitim veren 3 bin 500-4 bine yakın üniversite öğrencisine de burs veriyoruz. 13-14 yıldır bunları biz yapıyoruz.

Yeni dönemde hayali: Hayat standardı daha yüksek bir Tuzla

Yazıcı yeni dönemde ne hayal ettiği sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

Tuzla, İstanbul'un kenarında hissediliyordu. Tershane ve fabrikalarla İstanbul'un çok yükünü alıyoruz. Dezavantajlı durumumuz avantaja çevirmek istedik. Yaşanabilir ve yaşam standardı yüksek bir Tuzla oluşturmaya gayret ettik. Şimdi en fazla nitelikli göç alan, İnsani Değişim Vakfı'nın endeksinde Türkiye'de ilk 18'e ve İstanbul'da ilk 10'e girmiş bir ilçe haline geldik. 'İstanbul'da sayılmaz' denilen Tuzla artık bir destinasyon merkezi oldu. Herkes şimdi Tuzla'dan ev almak ve Tuzla'ya yerleşmek istiyor. Tuzla Kart sahibi olup Tuzla'da yaşamak bir ayrıcalıktır.

30 binin üzerinde gence spor desteği