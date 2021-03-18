Sadri Alışık ölüm yıl dönümünde anılıyor.. Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman ve neden öldü?

Sadri Alışık ölüm yıl dönümünde anılıyor.. Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman ve neden öldü?

Türk sinemasının Turist Ömer'i Sadri Alışık, 26. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Peki, Sadri Alışık kimdir, ne zaman ve neden öldü? İşte, Sadri Alışık hakkında bilgiler..

Yeşilçam'da canlandırdığı "Turist Ömer" karakteriyle izleyenlerin hafızasına kazanan usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, vefatının üzerindne 26 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Kariyeri boyunca 200'ü aşkın yapımda rol alan Türk sinema tarihinin usta ismi Sadri Alışık'ın hayatı ile ilgili bilgiler ölüm yıl dönümünde araştırılıyor.

Peki, Türk sinemasının Turist Ömer'i Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman ve neden öldü? İşte, Sadri Alışık hakkında bilgiler..

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Türk tiyatrocu, sinema oyuncusu ve komedyen Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde İstanbul'un beykoz ilçesinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, ailesinin kendisine "Sadri" diye hitap etmesi nedeniyle sanat dünyasında kendini çocukluğundan beri duymaya alıştığı isimle tanıttı.

Paşabahçe 39. İlkokulu'nda okurken katıldığı bir sünnet töreninde izlediği Naşit Özcan Tiyatrosu'nun gösterisi sayesinde yıllarını vereceği tiyatro sanatıyla tanışan Sadri Alışık, kendi piyeslerini hazırlayarak mahalleden arkadaşlarına gösteriler sunmaya başlamıştır.

Ailesinin tiyatrocu olmasına karşı çıkmasına rağmen oyunculuktan vazgeçmemiş ve üçüncü sınıftayken "İstiklal" adlı piyeste "Adalı Halil" adlı başrolü üstlenmiştir. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Alışık, bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etmiştir.

Lisedeyken Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimine başlayan usta sanatçı, oyunculuk çalışmalarını Sadri Alışık Tiyatrosu adıyla hizmet veren Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de sürdürmüştür.

Hayatı boyunca pek çok yağlı boya ve kara kalem çalışmasına imza atan ve çeşitli dergilerde grafikerlik de yapan Sadri Alışık, 1940 yılında Eminönü Halkevi'ne giderek amatör tiyatro çalışmalarına katılmıştır.

Profesyonel oyuncu olarak ilk kez 1943 yılında Raşit Rıza Topluluğu'nda sahne alan sanatçı, ardından Karaca, Site, Oraloğlu, Çevre, Oda ve Kent tiyatrolarında çalışmalarını sürdürmüştür.

Birçok başarılı filme imza atan ve milyonlarca kişinin yüzünü güldüren tiyatrocu ve sinema oyuncusu Alışık, 1944 yılında Günahsızlar filmi ile sinemaya adım atmıştır.

1946-1949 yıllarında vatani görevini tamamlayan usta oyuncu, 1951 yılında ilk evliliğini yaptığı tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile 1957 yılında ayrılmıştır.

"Turist Ömer", "Ofsayt Osman" ve "Ali Baba" gibi karakterlerle unutulmazlar arasına giren sanatçı, 1959'da "Yalnızlar Rıhtımı" filminde canlandırdığı "Rıdvan Kaptan" rolüyle dikkati çekmiştir.

Hikayesi Attila İlhan'a ait filmde başrolleri paylaştığı sinema ve tiyatro oyuncusu Çolpan İlhan'la 20 Ağustos 1959'da evlenmiş ve 1960 yılında çocukları Kerem dünyaya gelmiştir.

OYNADIĞI ROLLERLE GÖNÜLLERDE YER EDİNDİ

Sinemada, 1961 ile 1962 yıllarında, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964 yılında başlayarak canlandırdığı ''Turist Ömer'' ve ''Ofsayt Osman'' tipleriyle ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Genellikle rol aldığı filmlerde, değişen toplumsal değerler içinde güzelliğe tutkun, umutlu, yaşama sevinciyle dolu, dürüstlüğü ve doğruluğu özleyen karakterler sergileyen usta oyuncu, 1964 yılında "Avare- Dalgamıza Bakalım" ile "Tophane Rıhtımında -Turist Ömer" ve 1970 yılında "Turist Ömer Arabistan'da" adlı 45'lik plaklar da doldurmuştur.

Sadri Alışık, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamıştır. Bunun yanı sıra yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

UNUTULMAZ REPLİKLERE İMZA ATTI

"Şaka ile Karışık", "Fıstık Gibi Maşallah", "Helal Olsun Ali Abi" ve "Ah Güzel İstanbul" gibi birçok önemli filmde rol alan oyuncu, "Yalvarmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Prensip meselesi...", "Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez 'Gidiyorum Elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun.", "Şu hayatın falanları filanları malum..." ve "Ama kabahat bende değil, şarkıdaki o kızda." gibi unutulmaz birçok repliğe de imza attı.

44 YILLIK SANAT HAYATINDA BİRÇOK ÖDÜL ALDI

''Afacan Küçük Serseri'' filmindeki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, ''Yengeç Sepeti'' filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Yaşamı boyunca aile yaşantısından ve karakterinden taviz vermeyen Alışık, yakın dostu Ayhan Işık'ı 16 Haziran 1979 tarihinde kaybettikten sonra büyük bir sarsıntı geçirmiştir. O yıllarda "Seyahatname" adlı dizide rol alan sanatçı, 1983'te "Kartallar Yüksekten Uçar", 1986'da "Çalıkuşu" ve 1987'de "Saat Sabahın Dokuzu" adlı dizide oynamıştır.

SADRİ ALIŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990 ylında ABD'ye giden Sadri Alışık'a, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu tarafından organ nakli yapılmıştır.

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında hayata veda eden Alışık, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Sanatçının anısına eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl "Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri" verilmektedir.